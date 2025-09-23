Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 96,55 EUR ab.

Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 96,55 EUR. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 96,50 EUR. Mit einem Wert von 97,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 8.387 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,50 Prozent wieder erreichen. Bei 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 56,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,70 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 lud Bilfinger SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stoppt Konsolidierung