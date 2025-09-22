Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Bilfinger SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 95,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 95,80 EUR. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 95,55 EUR. Bei 97,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.736 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 56,37 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,70 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,74 Prozent gesteigert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,30 EUR im Jahr 2025 aus.

