BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Dienstagnachmittag ein

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 109,67 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 16:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 109,67 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 109,24 USD. Mit einem Wert von 111,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 102.331 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,51 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,29 USD aus.

Am 07.08.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,79 EUR. Ein Jahr zuvor waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,70 EUR – das entspricht einem Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 5,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

