BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 91,86 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 91,86 EUR. Bei 91,12 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 91,62 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.363 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,22 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 10,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 06.11.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 6,98 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 895,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.461,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,22 EUR je Aktie aus.

