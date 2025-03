BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 104,91 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 104,91 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,49 USD ab. Mit einem Wert von 105,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 109.525 Stück.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 131,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 76,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 27,03 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 136,17 USD angegeben.

Am 04.11.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,37 Mrd. USD – ein Plus von 40,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 973,94 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -3,176 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

