BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) wird am Nachmittag ausgebremst

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 97,66 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 97,66 USD. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 97,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,91 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 16.133 Aktien.

Bei 131,24 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 76,55 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,62 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,67 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 05.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,51 Prozent auf 192,39 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 203,61 Mio. USD gelegen.

Am 04.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -4,887 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

