BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kurs der BioNTech (ADRs)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 106,91 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich um 15:49 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 106,91 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,08 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,68 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.310 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,76 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 28,40 Prozent sinken.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 05.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 192,39 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,61 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,51 Prozent verringert.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q2 2025 wird am 04.08.2025 erwartet. Am 10.08.2026 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,445 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

