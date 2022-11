BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagmittag leichter

Um 12:22 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 149,80 EUR ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 146,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 151,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.797 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 29.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 332,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,88 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Mit Abgaben von 34,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 213,29 USD.

Am 07.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 6,98 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 3.461,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 29.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 15.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

