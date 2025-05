BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag tiefer

Kurs der BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 97,38 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 97,38 USD. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 96,67 USD. Mit einem Wert von 97,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.316 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,77 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,55 USD ab. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 27,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 131,67 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 05.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) -1,42 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 192,39 Mio. USD, gegenüber 203,61 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,51 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 10.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -5,533 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

