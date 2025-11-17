Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Birkenstock. Im New York-Handel gewannen die Birkenstock-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Birkenstock-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 40,31 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Birkenstock-Aktie bei 40,39 USD. Bei 39,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.362 Stück gehandelt.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 62,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 35,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,17 USD ab. Abschläge von 5,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 607,98 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Birkenstock ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

