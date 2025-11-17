DAX23.585 -1,2%Est505.643 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.786 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,18 -0,2%Gold4.060 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Notierung im Fokus

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Montagnachmittag auf grünem Terrain

17.11.25 16:08 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Birkenstock. Im New York-Handel gewannen die Birkenstock-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
34,34 EUR -1,06 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Birkenstock-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 40,31 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Birkenstock-Aktie bei 40,39 USD. Bei 39,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.362 Stück gehandelt.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 62,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 35,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,17 USD ab. Abschläge von 5,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 607,98 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Birkenstock ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Birkenstock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Birkenstock

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Birkenstock

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Birkenstock

DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Birkenstock NeutralUBS AG
18.01.2024Birkenstock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Birkenstock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen