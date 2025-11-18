Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Das Papier von Birkenstock befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 39,40 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Birkenstock-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,40 USD ab. Das Tagestief markierte die Birkenstock-Aktie bei 39,35 USD. Mit einem Wert von 39,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.965 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,66 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,12 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Birkenstock ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 720,34 Mio. USD – ein Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Birkenstock 607,98 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie.

