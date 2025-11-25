DAX23.463 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.814 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl61,91 -2,3%Gold4.141 +0,1%
Aktie im Fokus

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Birkenstock konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 41,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
35,00 EUR -0,98 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Birkenstock-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 41,02 USD. Die Birkenstock-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,02 USD aus. Bei 40,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 22.810 Aktien.

Am 31.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,17 USD. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 6,95 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 14.08.2025 lud Birkenstock zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 720,34 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 607,98 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

