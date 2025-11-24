Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit Einbußen
Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,88 USD ab.
Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 40,88 USD abwärts. In der Spitze fiel die Birkenstock-Aktie bis auf 40,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,08 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 31.713 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,66 USD) erklomm das Papier am 31.01.2025. Mit einem Zuwachs von 53,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 38,17 USD fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,63 Prozent.
Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.
Am 14.08.2025 lud Birkenstock zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Birkenstock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Birkenstock im vergangenen Quartal 720,34 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Birkenstock 607,98 Mio. USD umsetzen können.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.
