BMW-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei BMW informiert.

Am 31.05.2024 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 03.06.2024 ein. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 31.05.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 9.877 Aktien zu jeweils 92,74 EUR hinzu. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 860 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 55,16 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 571.791.680 Aktien.

