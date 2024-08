BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 84,00 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 84,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 81,36 EUR. Bei 82,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 1.127.610 Aktien.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,32 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,36 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 3,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,05 EUR.

Am 08.05.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 5,33 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die BMW-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,56 EUR je Aktie belaufen.

