BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 76,60 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 76,60 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 76,40 EUR ein. Bei 78,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264.485 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,64 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,75 EUR.

Am 06.11.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 25.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 12,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

