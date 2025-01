BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 78,04 EUR.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 78,04 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 76,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 554.160 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 32,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,26 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,38 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,64 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,75 EUR an.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 25.03.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,73 EUR je BMW-Aktie belaufen.

