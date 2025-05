BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Kurs der BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 74,74 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 74,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 74,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,16 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.379 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 104,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 40,02 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,13 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,32 EUR für die BMW-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 14.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

