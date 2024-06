BMW Aktie News: BMW am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 92,38 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,62 EUR. Bei 92,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 36.222 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 19,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 6,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,78 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,25 EUR.

BMW gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 5,33 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,85 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,68 EUR fest.

