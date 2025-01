Aktie im Fokus

BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Montagmittag ins Plus

06.01.25 12:04 Uhr

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 78,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:49 Uhr 2,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 78,88 EUR. Bei 77,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 283.031 BMW-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,26 EUR am 13.11.2024. Mit Abgaben von 16,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,64 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,75 EUR für die BMW-Aktie aus. Am 06.11.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,21 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,74 Prozent auf 32,41 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,73 EUR je Aktie in den BMW-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie E-Autos und Kundenzufriedenheit im Vergleich: Rivian an der Spitze, Tesla unter Druck Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com