BMW Aktie News: BMW am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 74,16 EUR ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 74,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,54 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,94 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 476.607 Aktien.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 104,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 41,11 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 17,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 85,32 EUR.

Am 14.03.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,77 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 11,16 EUR je Aktie aus.

