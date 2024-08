BMW Aktie News: BMW tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die BMW-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 79,78 EUR.

Die BMW-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 79,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 81,02 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 79,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 80,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 261.252 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,59 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 77,98 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 2,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 109,55 EUR.

BMW veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,22 Mrd. EUR gelegen.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

