BMW Aktie News: BMW wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 79,40 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 79,40 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,96 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 419.347 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 45,28 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,26 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,64 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,75 EUR an.

BMW gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 12,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

