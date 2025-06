BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BMW. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 76,66 EUR.

Bei der BMW-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 76,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 77,08 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 76,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.495 BMW-Aktien.

Am 13.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Abschläge von 17,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,12 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,68 EUR.

Am 07.05.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,61 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,76 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,10 EUR je Aktie belaufen.

