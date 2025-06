BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 76,90 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Bei 77,08 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 76,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 194.629 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 16,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 18,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,12 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,68 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 07.05.2025. Das EPS wurde auf 3,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,40 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,10 EUR fest.

