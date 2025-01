BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 74,58 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 74,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 74,52 EUR. Bei 75,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 49.881 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,67 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,50 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,61 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,75 EUR für die BMW-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 06.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 12,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

