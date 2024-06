BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 90,92 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 90,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 294.861 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 26,87 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,78 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 111,25 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,40 EUR, nach 5,33 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,68 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

