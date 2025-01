BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 76,92 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 77,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.366 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,96 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 17,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,61 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 06.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 32,41 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 38,46 Mrd. EUR umsetzen können.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.03.2025 präsentieren. Am 25.03.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

