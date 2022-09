BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit KursVerlusten

Die BMW-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 74,28 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,09 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,60 EUR. Zuletzt wechselten 470.205 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,71 EUR.

Am 03.08.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 7,23 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.770,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 28.582,00 EUR eingefahren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte BMW die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 16,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

