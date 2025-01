BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 76,34 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 76,34 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.272 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 51,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,26 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,60 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,83 EUR.

Am 06.11.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 12,68 EUR je Aktie aus.

