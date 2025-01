BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Freitagmittag

So bewegt sich BMW

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 77,32 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 77,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 77,86 EUR. Bei 76,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187.017 Stück gehandelt.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 49,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,26 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Abschläge von 15,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,53 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,85 EUR je BMW-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 06.11.2024. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,21 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,74 Prozent auf 32,41 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 25.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,59 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

