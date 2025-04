BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 69,84 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 69,84 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 69,54 EUR. Bei 70,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.562 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 54,35 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,85 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,26 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,35 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,25 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 11,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Lyft stärkt Europa-Geschäft durch Übernahme von Freenow - Lyft-Aktie leichter

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BMW-Investition von vor einem Jahr eingebracht

BMW-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt