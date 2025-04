BMW Aktie News: BMW am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 69,82 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 69,82 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 69,32 EUR ein. Bei 70,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 358.053 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 107,80 EUR erreichte der Titel am 30.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,40 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,26 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 85,35 EUR.

Am 14.03.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,77 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 36,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 42,97 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 11,58 EUR im Jahr 2025 aus.

