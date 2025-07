BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 84,82 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 84,82 EUR nach oben. Bei 86,10 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 578.089 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,78 EUR erreichte der Titel am 19.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,94 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,50 EUR an.

BMW veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,42 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BMW.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,70 EUR je Aktie.

