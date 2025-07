BMW Aktie News: BMW am Vormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 84,40 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 84,40 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 85,56 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 84,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.757 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,78 EUR erreichte der Titel am 19.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 8,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 25,40 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,94 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,50 EUR.

BMW veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,42 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,61 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,70 EUR im Jahr 2025 aus.

