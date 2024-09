BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Donnerstagmittag fester

BMW im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 77,20 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 77,20 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 77,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 503.429 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Gewinne von 49,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 68,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 11,17 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 88,70 EUR angegeben.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,09 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,22 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 14,15 EUR je Aktie aus.

