BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 80,16 EUR nach oben.

Bei 80,28 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 747.246 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 43,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 18,59 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,53 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,85 EUR je BMW-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 32,41 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 38,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 25.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

