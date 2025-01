BMW Aktie News: BMW verliert am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 78,54 EUR ab.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 78,54 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 77,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 218.654 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,87 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 16,91 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,53 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,85 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 32,41 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

