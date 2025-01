BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BMW

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 78,14 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 78,14 EUR ab. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 77,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,18 EUR. Zuletzt wechselten 517.256 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,62 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 19,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,53 EUR je BMW-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,17 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 32,41 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BMW dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,58 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels fester