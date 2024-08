BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Mittag

BMW im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 83,18 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 83,18 EUR zu. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,20 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.694 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 38,68 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,98 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,82 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,15 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,74 Prozent verringert.

Die BMW-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte BMW die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

