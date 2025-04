BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 70,94 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 71,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,00 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 370.097 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (107,80 EUR) erklomm das Papier am 30.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 34,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,26 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,35 EUR.

BMW gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,77 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 36,42 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 42,97 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die BMW-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

