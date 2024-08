BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Freitagvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 83,74 EUR zu.

Die BMW-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 83,74 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,86 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.691 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 77,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 7,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,82 EUR belaufen. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 106,15 EUR.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 36,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,61 EUR fest.

