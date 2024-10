BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 75,74 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 75,74 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 76,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 187.916 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 52,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 68,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 9,45 Prozent sinken.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,92 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,70 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 13,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot

STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach