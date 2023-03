BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Verlusten

Das Papier von BMW befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 97,90 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 97,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,63 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.803 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,70 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 5,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 43,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 99,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 15.03.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.471,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.522,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 04.05.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte BMW die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 15,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

