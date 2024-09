BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 77,88 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 77,88 EUR zu. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 78,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 160.206 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,11 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,58 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,94 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,70 EUR je BMW-Aktie an.

Am 01.08.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 36,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,87 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen