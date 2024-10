BMW Aktie News: BMW gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich BMW

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 75,94 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 75,94 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 76,24 EUR. Bei 75,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 13.528 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 51,90 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 9,69 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,92 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,70 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 13,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

