BMW Aktie News: BMW am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 89,64 EUR.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89,64 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 90,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 89,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 276.678 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,68 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,46 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,78 EUR je BMW-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,25 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 08.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 5,33 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 16,68 EUR je BMW-Aktie.

