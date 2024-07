BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 87,64 EUR abwärts.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 87,64 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,16 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,00 EUR. Bisher wurden heute 44.192 BMW-Aktien gehandelt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 31,62 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,54 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 1,26 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,05 EUR je BMW-Aktie an.

Am 08.05.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 36,61 Mrd. EUR, gegenüber 36,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,65 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 01.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte BMW die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

