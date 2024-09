BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 78,26 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 78,26 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 78,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 78,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.752 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 47,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (68,58 EUR). Abschläge von 12,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,00 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,70 EUR aus.

Am 01.08.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 36,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BMW.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,87 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

