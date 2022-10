BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Trading Idee

Die Aktien von BMW befinden sich seit dem Verlaufstief bei 68,64 Euro in einer Aufwärtsbewegung und haben den Widerstand um 72 Euro und in der Folge auch die Ichimoku-Wolke um 75,90 Euro nach oben durchbrochen. In den Vortagen sind die Aktien am 200er-EMA bei 78 Euro nach unten abgeprallt, konnten aber die Ichimoku-Wolke im Tageschart verteidigen.